ترامب يدعو أنصاره إلى قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية

الخميس 26 نوفمبر 2020

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز الديمقراطي جو بايدن.



وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس المنتخب جو بايدن، إن حملات الشيطنة تعترض طريق وحدتنا ولكن وعد العدالة والازدهار يجمعنا.

وطالب بايدن، خلال كلمته بمناسبة عيد الشكر، بمعالجة الأزمات بالحلول المنطقية وليس بالصراخ والانقسام، في إشارة لتصريحات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، أن القرن الحادي والعشرين سيكون أمريكيًا، وتابع قائلًا: "سنقود العالم بقوة النموذج وليس بنموذج القوة".

كما أظهرت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني أن وزارة الخارجية أخطرت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة.