شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 365 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، مقارنة مع 361 إصابة و13 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى أمس الأربعاء هو 114107 حالة من ضمنهم 102201 حالة تماثلت للشفاء و6585 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر: 365 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.