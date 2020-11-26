شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتهم المملكة المتحدة بالتباطؤ في محادثات «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
وذكر لو دريان في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية أمس، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ما زالا "متباعدان للغاية" بشأن موضوع حقوق الصيد ولا يوجد تقارب بشأن قواعد المنافسة العادلة.
وأضاف لو دريان: "تواصل المملكة المتحدة إطالة أمد المناقشات حول القضايا الجانبية وتتلاعب بالتقويم. لن نترك الجدول الزمني يتقدم على المحتوى في الأسبقية. الأمر متروك للبريطانيين للتخلي عن المواقف التكتيكية والقيام بالمبادرات اللازمة ".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الأيام المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة للمحادثات وأشارت إلى مجموعة مماثلة من العقبات عندما ألقت كلمة أمام البرلمان الأوروبي صباح أمس.
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