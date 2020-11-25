شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية جنوبي دمشق والقنيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت إسرائيل قصف مواقع في سوريا. وقال المرصد السوري، أمس الأربعاء، إن الاستهداف الجديد أسفر عن مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن القوات التركية فجرت جسراً يربط بلدة محمبل بالطريق السريع «إم 4» بريف إدلب.

وشنّت إسرائيل ليل الثلاثاء الأربعاء ضربات استهدفت، وفق المرصد، مركزاً ومخزن أسلحة تابعاً للقوات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كما طالت مركزاً لمجموعة «المقاومة السورية لتحرير الجولان» في القنيطرة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن القصف قرب دمشق أوقع ثمانية قتلى غير سوريين، لم يتمكّن من تحديد جنسياتهم، إضافة إلى عدد من الجرحى. كذلك، تسبّب بدمار مستودع صواريخ. وفي القنيطرة، أدى القصف إلى إعطاب آليات، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت وكالة الأنباء السورية أوردت، نقلاً عن مصدر عسكري، «أن إسرائيل قامت بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات». ولم يصدر أي تبن إسرائيلي لهذه الضربات. واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إنّ بلاده «لا تعلق على تقارير في وسائل إعلام أجنبية».

ويتكرر في الأيام الأخيرة القصف الإسرائيلي على سوريا، بحسب المرصد، آخره السبت الماضي وأدى إلى مقتل 14 مسلحاً موالياً لإيران غالبيتهم عراقيون في شرق سوريا.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية نقلاً عن مصادر محلية في إدلب، أن صوت الانفجار الذي سمع صداه بمعظم أرجاء المحافظة ليل الثلاثاء، ناجم عن تفجير القوات التركية لجسر بريف المدينة. وقالت المصادر إن القوات التركية قامت بتفجير جسر بلدة محمبل على الطريق الدولي M4 بريف إدلب الجنوبي.

ومن جانبه، قال المرصد إن دوي انفجار سمع قرب منطقة محمبل في ريف إدلب الغربي، «أثناء تواجد القوات التركية هناك، ولا يعلم طبيعته حتى اللحظة». وأكد المرصد أن القوات التركية استنفرت قواتها وانتشرت على طريق اللاذقية-حلب الدولي، وذلك منذ ما قبل منتصف الليل، لافتاً إلى أنه يعتقد أن دوي الانفجار «ناجم عن تفجير ألغام من قبل الأتراك».

(وكالات)