شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة توعي بسبل الوقاية من التنمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ضمن فعاليات «الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسيّة» نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، سلسلة محاضرات توعوية تستهدف طلبة المدارس، لتسليط الضوء على قضايا التنمر وآثاره السلبية، وطرق الوقاية منه، والذي يمثل أبرز التحديات الأمنية، التي تواجه المجتمع الطلابي، وتعريف الطلاب بالأوضاع المستجدة، وكيفية حماية أنفسهم في ظل الظروف الراهنة.

وقال المقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية: تناولت المحاضرات أهم التحديات التي تواجه المجتمع الطلابي المتمثلة في التنمر، والتنمر الإلكتروني بكافة أشكاله، وتأثيره في الصحة النفسية، وطرق الوقاية من الجرائم الإلكترونية بصفة عامة، لحماية أبنائنا الطلاب من المشاعر النفسية السلبية، التي تولدها تلك الظواهر السلبية، وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بها، وحجمها، وبيان خطورتها عليهم وعلى المجتمع كافة.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة سباقة في إطلاق العديد من البرامج والحملات التوعوية الرامية إلى حماية أفراد المجتمع من الظواهر السلبية للارتقاء بأبنائه، وعلى رأسها ظاهرة التنمر في المجتمع الطلابي، بكافة صوره سواء اللفظي منه، أو الجسدي، أو العاطفي، لما له من آثار خطيرة على صحة وسلامة المتنمرين والضحايا على حد سواء حاضراً ومستقبلاً، والتي من بينها فقدان الإحساس بالذنب، والقلق، وفقدان الثقة بالنفس، وزيادة العدوانية لدى الضحايا وتدني المستوى العلمي.

ودعام مدير إدارة الشرطة المجتمعية أولياء الأمور إلى التواصل البناء مع الأبناء الأمر الذي يقي من هذه الظواهر السلبية ويعزز السلوك الإيجابي لدى الطلبة.