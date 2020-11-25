شكرا لقرائتكم خبر عن بحث سبل تعزيز السلامة والصحة المهنية لقطاع الأعمال بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

استقبل سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، في مكتبه، صباح أمس الثلاثاء الأول، الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة والوفد المرافق، وبحثا سبل تعزيز السلامة والصحة المهنية لقطاع الأعمال بالشارقة.

حضر الاجتماع من جانب هيئة تطوير معايير العمل الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير الهيئة، ومن جانب هيئة الوقاية والسلامة الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير الهيئة، وعدد من المسؤولين من الهيئتين، واتفق الطرفان على أهمية تضافر وتكامل جهودهما من أجل العمل على تحسين اشتراطات السلامة والصحة المهنية في الشارقة.

وأكد سالم القصير أن الهدف الأساسي من اللقاء كان تنسيق الجهود وتبادل الآراء والتعريف بأهداف وإنجازات كلتا الهيئتين والخدمات التي تقدمها كل منهما لضمان توفر عوامل السلامة والوقاية في بيئة عمل لائقة في الإمارة.

وقال: «تكمن أهمية هذا اللقاء في طبيعة المحاور التي تمت مناقشتها بين الطرفين، سعياً لتنسيق جهودهما والعمل على تكامل أدوارهما في الخطط المستقبلية التي ستقوم كل منهما بتنفيذها، للوصول إلى مستوى جودة عالية، قادر على تحقيق تطلعات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأن تكون إمارة الشارقة بيئة لائقة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل على حد سواء».

من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن صقر القاسمي، عن سروره بهذا اللقاء، وقال: «شكّل اللقاء فرصة لنا لتبادل المعلومات والآراء حول طريقة عمل كلتا الهيئتين وخططهما الاستراتيجية، وتطلعاتهما المستقبلية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها كل منهما سعياً نحو تكامل أعمالنا خدمة للتنمية الشاملة لإمارة الشارقة».

وأضاف: «لاحظنا أن طبيعة عمل الهيئتين تتكامل، وأهدافهما تلتقي بتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة لمختلف قطاعات العمل في إمارة الشارقة.