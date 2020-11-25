شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب سيارة «فولفو» قيمتها 165 ألف درهم يقع فريسة للاحتيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي أمير السني

أحالت نيابة دبي العامة شاباً عربياً متهماً بالاحتيال والاشتراك مع آخر هارب في جريمة بيع سيارة.

وتعود تفاصيل القضية الى أن المجني عليه وضع إعلاناً بأحد المواقع المشهورة لبيع سيارته من نوع «فولفو» بقيمة 165 ألف درهم، واتفقت مجموعة من المحتالين على عملية شراء وهمية، للحصول على السيارة، بأن اتصلت سيدة على المجني عليه باسم وهمي، وأبدت رغبتها في شراء السيارة، وبعدها حضر متهم آخر (محال لمحكمة الجنح) ادعى أنه زوجها برفقة شخص آخر ميكانيكي ( أيضا محال للمحكمة) لمعاينة السيارة.

واستلم المجني عليه شيكاً مصرفياً من المتهم زوج السيدة الوهمية دون أن يشك في عملية الشراء، وسلمه السيارة، واكتشف لاحقاً أن الشيك تابع لحساب مغلق، فأبلغ الشرطة ومن خلال التحريات اتضح أن السيارة المسروقة تعرضت لسلسة من البيع، حيث باعها زوج السيدة إلى الميكانيكي بقيمة 34 الف درهم، وهو أيضا من معتادي شراء وبيع السيارات المسروقة، حيث باع سيارة «الفولفو» الى المتهم الأخير بقيمة 96 ألف درهم، وقام بشحنها الى وطنه، ولكن تمكنت الشرطة من إعادة السيارة.