مصر تحذر إسرائيل من تهديد استقرار المنطقة

أعربت مصر عن إدانتها لمصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية، مؤكدة أن تلك الخطوة "تهدد استقرار المنطقة."
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنه "اتصالًا بقيام السلطات الإسرائيلية بالمُصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المُحتلة، أعربت وزارة الخارجية اليوم 25 نوفمبر الجاري، عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية."
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعياً للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلاً عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.
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