بايدن: توزيع اللقاح سيبدأ في أواخر ديسمبر أو مطلع يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، أن المعركة ضد وباء كورونا لك تنتهي بعد، رغم الأخبار "الإيجابية" بشأن اللقاحات، مشيرًا إلى أن بلاده في خضم زيادة الإصابات بالفيروس وأنه لن يندهش حال تسجيل 200 ألف حالة إصابة يومية بكورونا.

وأعرب بايدن، عن آماله في السيطرة على جائحة كورونا وسط الأنباء المستمرة عن نجاح اللقاحات.

وأكد أن هناك تقدمًا غير مسبوقًا في تطوير اللقحات المضادة لكورونا، مشيرًا إلى احتمالية بدء توزيع اللقاح في أواخر ديسمبر المقبل، أو أوائل يناير 2021.

وفي كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الشكر، قال بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من فازت في الانتخابات، ودعا الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين للعمل معًا لتجاوز تلك المرحلة.

وشدد على أنه سيبني اقتصادًا يقود العالم من جديد، وسينقذ الكوكب من التغير المناخي.

وقال بادين، إن إدارته تسعى لإنقاذ كل الأرواح في الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

ودعا بايدن في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الشكر، الأمريكيين لارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مضيفًا: "يجب أن نتحد في مواجهة فيروس كورونا".

وأكد أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا: "نحتاج إلى استجابة منسقة لمواجهة وباء كورونا".

وعقب انتخابات 3 نوفمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، عن تشكيل فريق لمواجهة فيروس كورونا مكون من 13 مختصًا، مؤكدًا أن محاربة الفيروس أولوية له.