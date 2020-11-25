مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل، وشاب مصرعهما، وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة في ترعة بمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة في ترعة على الطريق الزراعي أمام قرية علي خليفة التابعة لمركز الفشن، مما أسفر عن مصرع "أميرة. ح.ع"، مقيمة قرية بني منين التابعة للمركز، و "رمضان. ش.ع"، مقيمة قرية علي خليفة، وإصابة كل من "ياسر .ع.ع"، مقيم قرية بني منين، و"أحمد.م.ر" ، مقيم قرية علي خليفة.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.