ارتفاع حالات العنف المنزلي 300% في ظل كورونا في إسرائيل

كشفت دراسة اجتماعية أن عدد شكاوى العنف الأسري المقدمة في إسرائيل ارتفع بنسبة 300٪ منذ مارس، في ظاهرة تعزى بشكل رئيسي للإغلاق الاقتصادي وأزمة كورونا.

والدراسة التي أجرتها المنظمة النسائية الصهيونية العالمية "WIZO"، أظهرت أنه منذ بداية عام 2020، قتلت حوالي 20 امرأة على أيدي أزواجهن،

18 جريمة منها وقعت في مارس بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في إسرائيل.

كما أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 350 في المائة في عدد النساء اللواتي يطلبن المساعدة في ملاجئ العنف المنزلي في جميع أنحاء البلاد.

وفرض جيش الاحتلال طوقا عسكريا في محيط موقع سبسطية الأثري، بهدف تأمين اقتحام المستوطنين فيما منع جنوده الفلسطينيين من التواجد داخل الموقع.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموقع الأثرى شمال مدينة نابلس تمهيدا لدخول عشرات المستوطنين للموقع وذلك بهدف تنظيم جولات داخل معالمه وأداء طقوس تلمودية، وفقا لقناة الغد.

ويشار إلى أن ساحة البيدر قد شهدت تمركز جنود الاحتلال لتسهيل عملية الاقتحام من جانب المستوطنين.