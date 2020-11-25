1636 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلن لبنان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد، كوفيد- 19) إلى 120300 حالة بعد تسجيل 1636 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الى 950 حالة.

وأشارت أيضا إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى

71236 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 12489 فحصًا.

وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني قرر الإغلاق العام للبلاد حتى 29 نوفمبر الجاري لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد، كوفيد- 19).

وأعلنت كتلة نيابية لبنانية أنها تقدمت بمقترح قانون إلى البرلمان، يتم

بموجبه اعتبار ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع بـميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، بمنزلة "شهداء في الجيش اللبناني" بما يترتب عليه منح مزايا وتعويضات مادية ومالية استثنائية لأسرهم وذويهم.



وذكرت كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري) أنها تقدمت بواسطة النائب علي حسن خليل بمقترح القانون، والذي يتضمن أيضا اعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من المزايا التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.