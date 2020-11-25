384 وفاة و16282 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 384 وفاة و16282 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل دخول 1677 مصابا إلى المستشفيات بسبب الفيروس.
أوضحت أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 50618، وعدد المصابين بلغ 2170097 .
علق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، على قيام احتجاجات بعد أن قامتالشرطة بتفكيك مخيم جديد للاجئين في العاصمة باريس هذا الأسبوع.
و أعرب دارمانين، عن دعمه لقائد شرطة باريس بعد اندلاع اشتباكات أثناء تفكيك المخيم، وفقا لروسيا اليوم.
وفتحت الشرطة تحقيقا بعد تداول صور وتسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رجال الشرطة يضربون المتظاهرين أثناء إزالة خيامهم في وقت
استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفكيك مخيّم جديد للمهاجرين وسط باريس
أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من مراكز إيواء مؤقتة في الضواحي دون توفير بديل.
وساعد متطوعون في نصب نحو 500 خيمة زرقاء اللون في ساحة الجمهورية وسط باريس.
وبعد نحو ساعة، وصلت الشرطة لتفكيك المخيم وإزالة الخيام التي كان بداخلها أشخاص في بعض الحالات، وسط تظاهرات من المهاجرين وصيحات الاستهجان من المتطوعين.
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