نوزيلندا.. نفوق أكثر من 120 حوتًا في جزر تشاتام

نفق 97 حوتا وثلاثة دلافين فيما تم قتل 28 حوتا وثلاثة دلافين أخرى بشكل رحيم بعد أن علقت، وفقا لما ذكره مسؤولون نيوزلنديون.

وتعد جزر تشاتام جزءا من نيوزيلندا ولكنها تقع على بعد 800 كيلومتر إلى الشرق منها، مما يؤخر مهمة إنقاذ الحيوانات.

وأعلنت الإدارة النيوزلندية المختصة بالشؤون البحرية أن الحادث وقع على شاطئ بعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول الحفاظ على التنوع البيولوجي في

الإدارة جيما ولش، إن الموقع البعيد وانقطاع التيار الكهربائي عقدا عملية الإنقاذ في ويست بيتش.

وتعرف الجزر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 شخص بأنها منطقة يعلق فيها الحيتان بكثرة، وسجلت أكبر حادثة من هذا النوع بتاريخ نيوزيلندا على شواطئها عام 1918 حيث مات نحو 1000 حوت.

أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن محادثة هاتفية

مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن لتكون الأحدث في سلسلة اتصالاته بالقادة الأجانب، وذلك رغم أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريين يرفضون الاعتراف بفوزه.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين أن بايدن واردرن تبادلا التهنئة على فوزهما مؤخرا في الانتخابات، وناقشا

مكافحة التغير المناخي وفيروس كورونا في ظل الإبقاء على المؤسسات المتعددة الأطراف.

ولايزال هناك 15 يوما حتى الموعد النهائي للولايات للتصديق على نتائجها في الانتخابات الأمريكية، و21 يومًا حتى يجتمع المجمع الانتخابي و44 يوما حتى يصادق الكونجرس على النتائج و58 يومًا حتى مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.