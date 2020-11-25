9 تهم تدين 17 شخصا في قضية فتى الزرقاء

توصَّلت محكمة أمن الدولة الأردنية في محاكمة المتهمين في قضية فتى الزرقاء، برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري المقدم الدكتور موفق المساعيد، وعضوية المقدم القاضي العسكري عامر هلسة، والقاضي المدني عفيف الخوالدة وحضور مدعي عام المحكمة، إلى جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المادة 335 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، للمشتكى عليهم جميعاً، والخطف الجنائي بالاشتراك، والمقترن بهتك العرض بالتَّغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302/ 4 و76، وبدلالة المادة 301 /1 / أ من القانون ذاته، مُسندة تسع تُهم لـ17 شخصاً، أحدهم فارٌّ من وجه العدالة، وأظهرت القراءة في أعمار الأشخاص المتهمين أن أكبرهم سناً عمره 55 عاماً، وأصغرهم 20 عاماً.

عمل إرهابي

اشتركت العصابة في ببتر يدي الفتى صالح، وإعتام إحدى عينيه في محافظة الزَّرقاء قبل شهر، في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم «فتى الزرقاء».

وتضمَّنت التُّهم التسع، تشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والقيام بعمل إرهابي، وإلقاء الرُّعب بين النَّاس، وحمل وحيازة أدوات راضة، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام.

وأنكر المتهمون جميعهم التهم المسندة اليهم بعد أن تمَّ سؤالهم عن قيامهم بها من قِبل هيئة المحاكمة. وقرَّرت المحكمة توكيل محامٍ على حساب الخزينة العامة لثلاثة متهمين في القضية بعد أن قالوا إنَّهم لا يملكون قدرة مالية لتوكيل محامي دفاع عنهم.

وقال المساعيد، في تصريح صحافي بعد الجلسة، إنَّ المحكمة ستستكمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل جلسات المحاكمة، بعقد جلستين أسبوعياً في هذه القضية، وستستمع لـ26 شاهداً، وبما يتفق مع أصول المحاكمات الجزائية.

ورفعت المحكمة جلساتها الى يوم الأحد 29 نوفمبر الحالي؛ لاستكمال النَّظر في القضية.

تهم تلاحق مرتكبي جريمة فتى الزرقاء:

تشكيل عصابة أشرار

الشروع بالقتل

إحداث عاهة دائمة

الخطف الجنائي

هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه

القيام بعمل إرهابي وإلقاء الرُّعب بين النَّاس

حمل وحيازة أدوات راضة

حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص

جنحة مقاومة رجال الأمن العام