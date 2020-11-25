بايدن بصدد تلقي تقارير استخباراتية ويرد على سؤال بشأن ملاحقة ترامب 

ألقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الضوء على ملامح سياساته الداخلية والخارجية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" CNN، وفي حين قدم للأميركيين أعضاء بإدارته المقبلة، كشف أنه بصدد تلقي تقارير استخبارية، ورد على سؤال بشأن ملاحقة ترامب.



وقد أعلن بايدن أن الولايات المتحدة عادت إلى المسرح الدولي "وستقوم بدورها في بناء تحالفات".



وقال الرئيس الأميركي المنتخب إنه سيتخذ قرارات بشأن الهجرة والتغير المناخي "خلال الـ100 يوم الأولى من تسلمي الرئاسة".



وقد بدأت في الولايات المتحدة الثلاثاء عملية نقل السلطة للرئيس المنتخب رغم أن الرئيس المنتهية ولايته لم يقر بالهزيمة حتى الآن.



وقال بايدن "العمل جار كي أتلقى إحاطة استخباراتية يومية ولقاء فريق مجموعة عمل مكافحة كورونا بالبيت الأبيض".



وشدد على أنه "يجب أن يكون الأطباء ومن هم في الخطوط الأمامية أول من يحصل على لقاح فيروس كورونا".



وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها بدأت اليوم التواصل مع فريق بايدن وأجرت محادثات معه، وقالت إن الرئيس المنتخب تلقى إحاطات بشأن القوات الأميركية في أفغانستان والعراق.



وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بما ينص عليه القانون بشأن انتقال السلطة، وقالت إنها ستقدم إحاطات لفريق بايدن بشأن أنشطة البنتاغون، وذلك بعدما تلقت إشعارا من إدارة الخدمات العامة بشأن بدء إجراءات نقل السلطة.



وتعقيبا على فوزه في ولايات يصر ترامب على أن نتائجها مزورة، قال بايدن إن دعاوى ترامب القضائية ستخفق تباعا، وستواصل الولايات التصديق على نتائج الانتخابات، وأضاف أنه سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.



وشدد على أن "الانتخابات انتهت. حان الوقت لنبذ الحزبية وخطاب الشيطنة. علينا أن نتعاون".

الإدارة الجديدة

وفي مؤتمر صحفي بمدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير، قدّم بايدن للأميركيين الشخصيات الرئيسية التي رشحها لشغل مناصب السياسة الخارجية والأمن القومي في إدارته المقبلة، وقال "أقدم فريقا يحافظ على أمن وسلامة بلدنا وشعبنا، ويؤكد أن أميركا عادت"، وأضاف أن بلاده الآن "جاهزة لقيادة العالم".



وألقى المرشحون كلمات تحدثوا فيها عن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، وتعهدوا بأداء مهامهم على أكمل وجه إذا صدّق مجلس الشيوخ على تعيينهم، كما تحدث بعضهم عن نشأتهم وعن آبائهم وأجدادهم من المهاجرين الذين قدموا من كوبا وروسيا.



والمرشحون هم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، وأليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وأفريل هينس مديرة للمخابرات الوطنية، وليندا توماس غرينفيلد سفيرة لدى الأمم المتحدة، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي، وجون كيري مبعوثا رئاسيا خاصا لشؤون المناخ.



وقال بايدن إنه يأمل في أن يباشر مجلس الشيوخ على الفور عقد جلسات استماع للتصديق على فريقه.



إرث أوباما وملاحقة ترامب

من جهتها، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب في المؤتمر إن هذا الفريق جاهز لإعادة دور الولايات المتحدة الريادي في العالم، وأضافت أنه منذ انتخاب بايدن علموا أنهم ورثوا تحديات كبيرة. وأكدت أن الرئيس المنتخب "جمع فريقا عظيما يمكنه التعامل مع مختلف التحديات".



وبخصوص العلاقة مع الرئيس المنتهية ولايته، قال بايدن "لم يصلني أي اتصال من الرئيس دونالد ترامب".



ولدى سؤاله عما إذا كان سيلبي طلبات فتح تحقيق بحق الرئيس المنتهية ولايته، قال "لن أقوم بما قام به ترامب باستخدام وزارة العدل".



في سياق متصل، أوضح بايدن أن فترة حكمه المقبلة "ليست ولاية أوباما الثالثة فنحن نواجه عالما مختلفا تماما".

المصدر: الجزيرة + وكالات