عقوبات أميركية على جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها بعد أن منعت روسيا لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي من فرض عقوبات على هذه الجماعة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وتأتي العقوبات في إطار قانون ماجنيتسكي وبعد أن منعت روسيا في الأسبوع الماضي لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على هذه الجماعة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفسر منوتشين في بيان أن “جماعة الكانيات عذبت وقتلت مدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا”.

من ناحية أخرى، قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة ستفرض اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أربعة كيانات على صلة بإيران.

واتهم أبرامز، الذي كان يتحدث في مناسبة خاصة بمعهد بيروت عبر الإنترنت، هذه الكيانات الموجودة في الصين وروسيا بممارسة أنشطة تدعم برنامج الصواريخ الإيراني.

وحذر المبعوث الأمريكي من أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران عن طريق عقوبات متوقعة في الأسابيع المقبلة تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان.

يذكر أن قانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان”، قُدّم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصادق عليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في كانون الأول 2012.