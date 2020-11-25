جامعة الكرة “تعين” فرنسيا لتدريب المنتخب النسوي

علم من مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذه الأخيرة، وفي إطار تحديث هيكلة الإدارة التقنية وتطوير منظومة كرة القدم النسوية، تعاقدت مع المدرب العالمي الفرنسي رونالد بيدروس Renald Pedros، كناخب وطني للمنتخب الوطني المغربي النسوي الأول، ومشرف على جميع المنتخبات النسوية الصغرى الى غاية عام 2023.

وحاز الناخب الوطني الجديد، علی جائزة أفضل مدرب عالمي لكرة القدم النسوية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عام 2018.

ودرب الناخب الوطني الجديد، فريق ليون الفرنسي وفاز معهما ببطولة فرنسا عامي 2018 و2019، فاز بلقب عصبة الأبطال 2018 و2019 وكأس فرنسا عام 2019.