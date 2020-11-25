التزاما بالتدابير الصحة.. الملك يترحم على والده في الذكرى 22 لرحيله

بسبب جائحة كورونا، يستعد الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، لإحياء ذكرى رحيل الملك الحسن الثاني، في إطار خاص.

ويترحم الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على روح الملك الحسن الثاني ، بمناسبة الذكرى الـ22 لرحيله.

والتزاما من الملك، بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد أبى إلا أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص.

وكان الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء قبل آيام، قد تأجل ليوم، بعد اكتشاف إصابة بكورونا في صفوف المكلفين بالبث.