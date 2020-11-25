قالت وكالة أنباء في إقليم أمهرة الإثيوبي اليوم الأربعاء إن الصراع الدائر في إقليم تيجراي الجبلي في شمال البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع دمر أكثر من عشرة آلاف من قوات تيجراي.

ولم يتسن التحقق من دقة التقرير الذي نشرته وكالة أنباء تديرها الحكومة في أمهرة حيث تساند السلطات هناك القوات الاتحادية التابعة لرئيس الوزراء أبي أحمد. ولم يصدر تعليق عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت مقطوعة عن تيجراي كما تُفرض قيود صارمة على دخول المنطقة بما يجعل من الصعب التحقق من روايات طرفي الصراع.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: الحرب دمرت أكثر من 10 آلاف من قوات تيجراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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