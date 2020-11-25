وزير الداخلية يعلن القبض على 'مجرمين خطرين' ارتكبوا اربع جرائم

اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، عن القاء القبض على "مجرمين خطرين" ارتكبوا اربع جرائم.
وقال الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هناك رجال في وزارة الداخلية يعملون دون كلل او ملل من أجل بسط الأمن وانفاذ القانون وتأمين المدن".
واضاف انه"من بينهم رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين على المجتمع في أربع جرائم من بينها حوادث مقتل طفل صاحب دراجة "تك تك" وطفلة وعصابة سرقة، إستمروا في عطائكم فالتاريخ يسجل بطولاتكم".
واضاف انه"من بينهم رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين على المجتمع في أربع جرائم من بينها حوادث مقتل طفل صاحب دراجة "تك تك" وطفلة وعصابة سرقة، إستمروا في عطائكم فالتاريخ يسجل بطولاتكم".
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