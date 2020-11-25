شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني في الرياض: الحوثي خطر يهدد مصالح العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان السفير اليمني في المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم (الأربعاء)،استهداف مليشيا الحوثي الإجرامية إحدى محطات توزيع المواد البترولية في جدة.

وأعرب الزنداني في بيان عن بالغ إدانته واستنكاره استهداف مليشيا الحوثي عبر مقذوف، خزان الوقود التابع لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، موضحاً أن مثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف الأعيان والمنشآت المدنية تؤكد أن هذه المليشيا لا تريد السلام ولا الاستقرار في المنطقة، وأصبحت خطراً يهدد مصالح العالم.

وقال السفير اليمني إن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد أن للمملكة العربية السعودية الحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي لهذه العصابات الإجرامية بكل الوسائل المشروعة.