شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء عشرات الآلاف مع اقتراب إعصار من الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجلت السلطات في الهند عشرات الآلاف من سكان المناطق المنخفضة في ولاية تاميل نادو جنوب شرق البلاد، قبل وصول إعصار إلى اليابسة في الساعات الأولى من صباح غد الخميس.

وذكرت إدارة الأرصاد الهندية أن من المتوقع أن يتسبب الإعصار نيفار المصنف من الدرجة الأولى في إلحاق أضرار بالمنازل وقطع خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار وتدمير المحاصيل على طول الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وقال وزير مواجهة الكوارث في الولاية لرويترز، إن أكثر من 145 ألفاً جرى إجلاؤهم لنحو 1516 مخيماً للإغاثة كإجراء احترازي.