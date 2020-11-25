شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالإبقاء على حالة التأهب لحماية أمن مصر القومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية والتأهب لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.

وأثنى السيسي خلال اجتماعه الأربعاء مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية، على الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة، في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار، وفرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

كما وجه السيسي التحية إلى رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وللحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري، وذلك في إطار القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية، في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول إطلاع السيسى على عدة موضوعات متعلقة بأنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خاصة القوات الجوية.

كما اطلع أيضاً على نتائج مباحثات وزير الدفاع، خلال زياراته الخارجية الأخيرة، وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في بعض الدول الصديقة، وكذلك نتائج التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت مؤخراً مع عدد من وحدات الجيوش الشقيقة.