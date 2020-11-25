شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتخطى 60 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد حول العالم تخطى 60 مليوناً، الأربعاء، في وقت تسارعت فيه وتيرة حالات الإصابة الجديدة، وبدأت الولايات المتحدة تسجيل أعداد قياسية من المرضى الذين يحتاجون الدخول إلى المستشفيات؛ بسبب كورونا.

وحث مسؤولون في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضرراً بالجائحة، المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عطلة «عيد الشكر»؛ إذ تسببت زيادة أعداد الإصابة بكورونا في زيادة الضغوط على العاملين في القطاع الطبي. ووفقاً لبيانات «رويترز» المعتمد على بيانات وإحصاءات رسمية، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة جديدة في أقل من أسبوع مما رفع الإصابات لديها إلى ما يفوق 12.5 مليون بينما تخطت الوفيات 260 ألفاً.

وعلى مستوى العالم بلغت الإصابات بالمرض حتى الآن 60.005 مليون، والوفيات 1.4 مليون.