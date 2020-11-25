شكرا لقرائتكم خبر عن د. فاطمة الفلاسي: العنف ضد المرأة يعيق التنمية والسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن القيادة الرشيدة سخَّرت كل إمكاناتها من أجل بناء أسرة سعيدة، وأوضحت أن خير شاهد على جهود دولتنا الحبيبة في هذا الصدد انطلاقة الحملة الوطنية «أسرتنا متماسكة 2021» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن «الأسرة الإماراتية هي نسيج ثقافتنا الحية وحافظة قيمنا والبيئة التي تعد أبناءنا وبناتنا لمواصلة مسيرة التنمية، فهي أساس الحياة في مجتمعنا ورافدها الرئيسي لرأس المال البشري». ومن هنا تنطلق رؤية الجمعية وأهدافها التي تحرص عليها في برامجها ومبادراتها بإيجاد برامج إرشادية وتفاعلية تعزز تلاحم الأسرة وتماسكها، مما يؤدي إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، حرصاً منا على أن نُظهر للعالم الصورة الحقيقية للبيئة الإمارتية النقية، وللمجتمع الإماراتي المتمسك بالقيم والمبادئ والمحافظ على التقاليد وعمق الروابط الأسرية.

وقالت إن العنف ضد المرأة والفتاة واحد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، والذي يؤدي للكثير من العواقب السلبية المترتبة عنه على المرأة والفتاة وعلى صحة النساء النفسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. إضافة إلى سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي الذي لحق الفتيات في التعليم، وتقيد الوصول إلى التعليم العالي، حيث إن محدودية التعليم تؤدي إلى إيجاد فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.