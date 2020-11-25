شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة: اختيار عادل ماجد بالموسوعة الدولية للنزاهة تكريما للقضاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن اختيار المستشار عادل ماجد من قبل أكاديمية نورمبرج الدولية ضمن الموسوعة الدولية للنزاهة الدولية يعتبر تكريما للقضاء المصرى.

وكانت أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا ومركز سياسات وبحوث القانون الدولي في بروكسل أعلنا اختيارها للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ضمن قائمة الموسوعة الدولية للنزاهة القضائية وذلك لتقديمه دراسة قيمة حول ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائي وشروط تولي منصب القضاء، كما عرفت الدراسة مفاهيم النزاهة القضائية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وامتداد هذا المفهوم لحياة القاضي الشخصية ومعاملاته اليومية .

وتقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض بالتهنئة على هذا الاختيار وإذ يؤكد النادي أن اختيار المستشار عادل ماجد كنموذج من ضمن النماذج المشرفة التي يزخر بها القضاء المصري العريق ضمن هذه الموسوعة هو تتويج لجهود كبيرة قام بها من خلال العديد من المؤلفات في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن هذا الاختيار يعد صفحة جديدة مشرقة تؤكد على نزاهة واستقلال القضاء المصري وأن النظام القضائي المصري بما يملكه من زخم تاريخي عظيم من المباديء القانونية والقضائية التي رسخها رجاله الشرفاء في أحكامهم العظيمة عبر تاريخ طويل سيظل أهم صور وسائل الانتصاف الفعالة في إرساء قيم العدل واحترام سيادة القانون.