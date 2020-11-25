شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يجيب على أخطر أسئلة المواطنين عبر مبادرة "البرلمان والناس" بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تدشين لمبادرة "البرلمان والناس" التى أطلقها ”الخليج 365”، كمنصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين، نقلنا فى ندوة ساخنه مع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى كل اسئلة الشارع المصرى، وما يتردد على لسان المراقبين للمشهد الانتخابى والسياسى، والمتابعين لأداء البرلمان، والتى رد عليها "عابد" بكل صراحة وشفافية وسيتم نشرها بعد قليل.



النائب علاء عابد مع الزملاء باليوم السابع

وخلال الحوار المفتوح مع الجمهور، أجاب علاء عابد على الأسئلة الصعبة التى وجهها القراء أبرزها: هل يهيمن حزب مستقبل وطن على الحياة السياسية فى مصر، وما قصة تبرعات رجال الأعمال داخل الحزب، وماذا عن المال السياسى فى انتخابات البرلمان، وما هى المعايير التى قررتها القائمة الوطنية من أجل مصر لاختيار كوادرها؟ وعما تردد بشأن كون حجم ثروات المرشحين هو المعيار الأبرز فى اختيار أعضاء القائمة؟



النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

كما تسأل الجماهير، والتى نقلتها ”الخليج 365” حول ترويج البعض لكون علاء عابد هو المتحكم بل ومهندس الانتخابات فى الجيزة وتحديد الأسماء التى تم ترشيحها ضمن القائمة الوطنية بمحافظة الجيزة؟

ويأتى ذلك ضمن مبادرة "البرلمان والناس" التى ستضم سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات الخليج 365 على منصات السوشيال ميديا وخاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالى أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعى.



النائب علاء عابد يجيب على أسئلة جمهور الخليج 365



النائب علاء عابد



جانب من ندوة الخليج 365 مع النائب علاء عابد



جانب من ندوة الخليج 365



علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن



علاء عابد يشارك بمبادرة البرلمان والناس



ندوة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان باليوم السابع (6)



ندوة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان باليوم السابع (9)



ندوة النائب علاء عابد يستمع لأسئلة محررى الخليج 365



الأستاذ سعيد الشحات خلال مشاركته بندوة الخليج 365



النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي



النائب علاء عابد خلال مشاركتة بمبادرة البرلمان والناس



النائب علاء عابد خلال ندوة الخليج 365



النائب علاء عابد والزميل محمد السيسي