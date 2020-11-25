متابعة / الشرطة السويسريّة : منفّذة هجوم لوغانو "جهاديّة معروفة"

أعلنت الشرطة السويسرية أن المواطنة التي طعنت إمرأة في عنقها بسكين وجذبت أخرى من العنق في متجر بمدينة لوغانو جنوب البلاد أمس الثلاثاء، "جهادية معروفة".

وقال المكتب الاتحادي للشرطة على "تويتر"، إن "المهاجمة معروفة لدى الشرطة الإتحادية من تحقيقات أجرتها في عام 2017 ولها خلفية جهادية".

والمشتبه بها (28 عاما وتعيش في المنطقة) رهن الاحتجاز بعد أن سيطر عليها المارة حتى وصلت الشرطة. ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن شهود قولهم إنها أعلنت إنتماءها لتنظيم "داعش" خلال الهجوم.

وأصيبت إحدى الضحيتين بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياتها، بينما أصيبت الأخرى بجروح طفيفة.

روسيا اليوم