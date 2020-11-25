وزير المالية البريطاني يقلّص المساعدة الإنمائية بسبب أزمة كورونا

أكدت بريطانيا وجود خفض حاد في مساعداتها الإنمائية الدولية العام المقبل بسبب تأثر قطاعها المالي بكورونا، رغم الدعوات للحفاظ على هذا التمويل الأساسي لعدد من المشاريع في العالم.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أمام أعضاء البرلمان: "في فترة أزمة غير مسبوقة، يتعين على الحكومة القيام بخيارات صعبة".

وأعلن خفض مساعدات التنمية في 2021 إلى 0,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0,7 بالمئة عادة.

وستمثل هذه المساعدات حوالى 10

مليارات جنيه إسترليني أي حوالي 11 مليار يورو بالمقارنة مع 15 مليار جنيه في الظروف العادية.

ووعد الوزير البريطاني بمعاودة رفع هذه المساعدة إلى 0,7% من إجمالي الناتج الداخلي "حين يسمح وضع الميزانية بذلك"، مضيفا: "في هذا الوقت يتحتم علينا إعطاء الأولوية للوظائف ولخدماتنا العامة، فالإصرار على إنفاق 0,7% من إجمالي ناتجنا الداخلي على المساعدة

الخارجية أمر يصعب تبريره".

وأعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة تمر بفترة "طوارئ اقتصادية" وستعاني من انخفاض غير مسبوق بنسبة 11.3% في إجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقديرات رسمية ذكرها وزير المالية في خطاب في البرلمان الأربعاء أن النمو سينتعش بنسبة 5.5% العام المقبل، وقال سوناك خلال عرضه خطة واسعة للإنفاق، إنه من

المتوقع أن يرتفع العجز العام إلى 394 مليار جنيه للعام المالي الحالي، أي 19% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بسبب جهود غير مسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء.