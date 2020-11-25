مصرع 4 جنود كنديين في تشاد بهجوم يشتبه أنه من تنفيذ بوكو حرام

أكد مسؤول محلي ،اليوم الأربعاء، إن 4 جنود كنديين في جنوب غرب تشاد قتلوا وأصيب عشرات آخرون بتفجير قارب يعتقد أنه تم بعبوة ناسفة يدوية الصنع.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم نفذته جماعة "بوكو حرام" المتشددة.

وقال ديمويا سوابيبي مدير منطقة في بلدة باجا سولا، إن الانفجار حدث ليل الثلاثاء على قارب قرب نجوبوا على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود النيجيرية.

وأضاف: "العبوة الناسفة كانت موضوعة في

قاع القارب، يحاول التحرى الكشف ما إذا كانت هذه تقنية جديدة لـ"بوكو حرام".

وعانت تشاد من هجمات شنتها "بوكو حرام"، ومقرها نيجيريا، على أراضيها منذ عام 2015.

وتفجر التمرد لأول مرة في شمال شرق نيجيريا في 2009 قبل أن يمتد إلى تشاد والنيجر وشمال الكاميرون وتسبب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص.

وقررت كندا، اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة 28 يوما، إغلاق مدينة تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو ، لاحتواء تفشي وباء كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وستغلق بموجب هذه الإجراءات المتاجر والشركات والمطاعم، كما ستحظر التجمعات والفعاليات التي تشارك فيها عائلات مختلفة داخل أماكن مغلقة، بينما لا يتجاوز عدد المشاركين في التجمعات بالأماكن المفتوحة العشرة أشخاص.

وسجلت أونتاريو 1400 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في المقاطعة إلى أكثر من 100 ألف.

وأعلنت تورنتو تسجيلها حصيلة إصابات قياسية يوم الثلاثاء الماضي، مع استمرار رصدها مئات الإصابات يوميا هذا الأسبوع.