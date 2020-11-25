أمريكا تسجل 2000 وفاة بكورونا يوميا والمستشفيات تكتظ بالمصابين

أعلنت السلطات الصحية في أمريكا ، اليوم الأربعاء، تجاوز الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة الألفي حالة لأول مرة منذ مايو، فيما تعج المستشفيات في أنحاء البلاد بمصابي الفيروس مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

وسجلت حصيلة الوفيات 2157 أمس الثلاثاء بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا.

وقال خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير وسيلقي

كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

وصرح الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، بأنه لديه شرط وحيد للقاء رئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب.

و أوضح بايدن، خلال لقائه عددا من الصحفيين، أنه مستعد للقاء ترامب في حال طلب الأخير ذلك، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية، التي تُرفع للرئيس.