الأردن يسجل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 198 الفا و21 إصابة .

وذكرت الصحة الأردنية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131 ألفا

و181 حالة بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، فيما تم تسجيل 62 حالة وفاة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 2442 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الخميس، تسجيل 5470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 24 ألف و120

اختبارًا أجريت في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة في بيان عبر حسابها الخاص بموقع التغريدات المصغرة "تويتر"، بأنه تم تسجيل 84 حالة وفاة جديدة وتسجيل 5384 حالة تعافٍ جديدة خلال الفترة ذاتها.



وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 169 ألف و395 حالة ويصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2053 حالة وترتفع حالات التعافي لتصل إلى 100 ألف و280 حالة.

كما أجرت المختبرات الأردنية حتى الآن مليونين و292 ألف و944 اختبارًا.

