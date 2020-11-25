التحالف يحبط عملا إرهابيا يستهدف الملاحة في البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة في البحر الأحمر. وقال بيان صادر عن التحالف إنه «تم تدمير زورق مفخخ، وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوب البحر الأحمر».
وأفاد «بأن هناك أضرارا طفيفة بسفينة تجارية، جراء شظايا الزورق المفخخ، الذي تم تدميره». وذكر أن الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي، تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
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