بعد تسجيل 60 مليون إصابة بـ«كورونا».. العالم يضطر لفرض قيود جديدة

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اضطرت البلدان في أنحاء العالم لتطبيق إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة فيروس كورونا قبيل عطلة عيد الميلاد وبقية العطلات مع اقتراب عدد الإصابات من 60 مليوناً، اليوم الأربعاء، فيها ناشد مسؤولون أميركيون الشعب بالبقاء في المنازل خلال عطلة عيد الشكر.

ومن المتوقع أن تسفر العطلة التي توافق مطلع الأسبوع عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، التي تسجل أعلى عدد من الإصابات بالمرض فيما تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية بها الألفين أمس الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ مطلع مايو.

وصعدت أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال التوصل إلى لقاح ناجح بفضل جهود شركات فايزر وأسترازينيكا ومودرنا.

لكن من غير المرجح أن يكون أي لقاح معتمد متوفراً على نطاق واسع قبل شهور، فيما يصر العلماء على ضرورة استمرار توخي الحذر ويدرس سياسيون فرض قيود خلال عطلة عيد الميلاد في ظل الموجة الثانية من الجائحة.

وأعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء تسجيل زيادة قياسية في الوفيات بكوفيد - 19 حيث أودى المرض بحياة 410 أشخاص في الأربع والعشرين ساعة الماضية قبيل اجتماع 16 حاكماً اتحادياً مع المستشارة أنجيلا ميركل لمناقشة تمديد إجراءات العزل العام إلى ديسمبر وعطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

كما أعلنت إيطاليا وفاة 853 شخصاً بالمرض أمس الثلاثاء مقارنة مع 630 في اليوم السابق وتمثل أعلى حصيلة يومية منذ 28 مارس.

لكن في فرنسا تراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس وكذلك أعداد من يعالجون في المستشفيات من المرض بشدة بسبب إجراءات العزل العام التي دخلت أسبوعها الرابع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، إنه من الممكن البدء في عملية التطعيم ضد كورونا بحلول نهاية العام.

وأضاف أن فرنسا ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في مطلع الأسبوع كي يتسنى إعادة فتح المتاجر والمسارح ودور السينما بحلول عيد الميلاد وإتاحة الفرصة لتجمع العائلات في العطلة.

وفي بريطانيا تم الاتفاق على تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد. وقال وزير المالية ريشي سوناك إن الحكومة ستنفق 280 مليار جنيه إسترليني (374 مليار دولار) هذا العام لمساعدة البلد في اجتياز آثار الجائحة.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من تخفيف إجراءات العزل العام على نحو أسرع من اللازم.

ومددت ليتوانيا والنرويج القيود المفروضة لمكافحة الفيروس حتى منتصف ديسمبر.

ويلقي الرئيس المنتخب جو بايدن كلمة اليوم الأربعاء، يسلط فيها الضوء على التحديات التي تواجه الأميركيين مع اقتراب عطلة عيد الشكر وكذلك التحديات التي فشل الرئيس دونالد ترامب في التصدي لها على مدى العام الماضي وحتى الأيام الأخيرة من فترته الرئاسية.



