سيف اليزيد - قال شاهد: إن سيارة اصطدمت ببوابة مقر المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور الشرطة وهي تتفحص سيارة داكنة عند البوابة.

ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، وانتشر بالموقع عشرات من أفراد الشرطة، كما كانت هناك سيارة إسعاف.

كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام سيارة ببوابة مقر ميركل في برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.