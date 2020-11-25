عاجل.. الأرجنتين تعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام حزنا علی وفاة مارادونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، اليوم الأربعاء، الحداد لثلاثة أيام ابتداء من اليوم حزنا علی وفاة دييغو أرماندو مارادونا، وفق ما كشفته وساٸل اعلام أرجنتينية.

وتوفي مارادونا، أحد أكثر الشخصيات الأرجنتينية نفوذا في التاريخ، اليوم عن عمر يناهز الستين سنة نتيجة نوبة قلبية بمنزله، بحي سان اندريس بتيغر .

وظل مارادونا، تٶكد المصادر ذاتها، يتلقى المساعدة الطبية في منزله في نوردلتا في الجزء الشمالي من ضواحي بوينس آيرس، حتی تعرضه لنوبة قلبية باءت معها جميع المحاولات لانقاذه بالفشل.

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