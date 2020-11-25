ما يقارب 4 ساعات يقضيها المغربي أمام القنوات الوطنية

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، و54 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”، اليوم الأربعاء.

وأعلن “سيوميد” أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، في الأيام، الممتدة من 19 إلى 24 نونبر الجاري، انخفظ بدقيقتين مقارنة مع الأسبوع السابق.

وكان الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 نونبر الجاري قد سجل 3 ساعات و56 دقيقة كمعدل للمشاهدة.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية: هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة، ولا تشمل أرقاما، أو بيانات عن علاقة المغاربة بالقنوات الأجنبية، أو القنوات الوطنية الخاصة.