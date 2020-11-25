البرامج الترفيهية مهيمنة على قائمة المحتوى الأكثر مشاهدة على التلفزة المغربية

يقضي المغاربة، يوميا، ساعات أمام جهاز التلفاز، لمتابعة برامج قنوات محلية، وعالمية، وتقدم المعطيات، التي يكشفها مركز القياس سيوميد نبذة عن البرامج الأكثر نجاحا عند بثها على القنوات الوطنية.

وحسب الأرقام، المعلن عنها، أسبوعيا، يتضح، جليا، تفضيل الفرد المغربي للبرامج الترفيهية مقارنة مع غيرها، والتي تدخل في إطارها المسلسلات التركية، المتصدرة للترتيب بشكل شبه دائم، كما أن المعطيات تبرز تفوق القناة الثانية على الأولى.

وأصدر مركز القياس سيوميد، اليوم الأربعاء، تصنيفه للبرامج الأكثر مشاهدة، خلال الأسبوع، الممتد من 18 إلى 24 يونيو الماضي، تصدره مسلسل الوعد المعروض على القناة الثانية بعدد مشاهدين بلغ 8.65 مليون مشاهد.

برامج القناة الثانية سيطرت على المراكز الخمسة الأولى، وكان تصنيفها كالتالي:

الوعد-8.65 مليون مشاهد

الحب رهينة- 6.73 مليون مشاهد

رشيد شو-6.32 مليون مشاهد

من أجل ابني- 4.82 مليون مشاهد

اليلة سهرتنا 4.64 مليون مشاهد

فيما جاء في تصنيف برامج القناة الأولى تفوق المسلسل المغربي “هاينة”، والترتيب كالآتي:

هاينة- 5.85 مليون مشاهد

حالة الطقس -4.43 مليون مشاهد

الأخبار باللغة العربية – 3.65 مليون مشاهد

نهار مبروك -3.23 مليون مشاهد

مداولة-3.16 مليون مشاهد.