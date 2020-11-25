غينيا تعرب عن دعمها الكامل للتحرك المغربي في الكركرات

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والغينيين في الخارج، عن دعمها “الكامل للتحرك السلمي، القانوني وغير الهجومي” الذي قامت به القوات المسلحة الملكية في المنطقة العازلة بالكركرات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع “باهتمام كبير آخر تطورات الوضع في الصحراء المغربية التي شهدت مؤخرا محاولات اقتحام وعرقلة حركة تنقل البضائع والأشخاص في المنطقة العازلة”، مذكرة ب”سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، وتدين أي محاولة غير شرعية لتغيير الوضع الراهن في المنطقة العازلة بالكركرات”.

كما عبرت وزارة الشؤون الخارجية، باسم الحكومة الغينية، عن دعمها “الكامل للخطوة السلمية والقانونية وغير الهجومية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لمنع بشكل نهائي هذه الأعمال غير القانونية التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتعيق الحركة التجارية “.