شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يمتدح الشيخ محمد زايد آل نهيان رجل السلام والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياه بأنه "أذكى زعيم بالمنطقة".

وفي الجزء الثاني من مذكراته التي حملت عنوان "أرض الميعاد" امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياه بأنه "أذكى زعيم في منطقة الخليج العربي".

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