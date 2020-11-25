أحد الحاصلين السابقين لنوبل يرشح الشيخ محمد بن زايد للجائزة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

رشح أحد الحاصلين السابقين على نوبل للسلام الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لجائزة نوبل للسلام في 2020.



وبحسب تصريح لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن اللورد الأيرلندي ديفيد تريمبل يقف وراء هذا الترشيح.

وتريمبل كان وزيرا أول في أيرلندا الشمالية، ونال جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار هناك.

ويعني ترشيح اللورد تريمبل، وفقا لقواعد لجنة جائزة نوبل، أن تلتأم اللجنة بأكملها لبحث الأمر.

وبقرارها الشجاع والتاريخي بشأن معاهدة سلام مع إسرائيل، نجحت الإمارات في وقف ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، بما يعني إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد وإنهاء 6 سنوات من الجمود، وإبقاء الأمل على إقامة دولة فلسطينية.