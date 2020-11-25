شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر.. الحكم بإعدام قتلة فتاة المعادي دهساً وسحلاً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات

بعد أسابيع قليلة من حدوث الجريمة التي هزت مشاعر المصريين، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على قضية قتل فتاة المعادي دهسا وسحلا من أجل سرقتها.

وقضت المحكمة، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم الأول والثانى في قضية مقتل الفتاة مريم محمد (24 سنة) بحي المعادي بالقاهرة إلى المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم.

وفي اعترافاته قبل أيام أمام المحكمة، قال المتهم الأول السائق وليد عبد الرحمن إنه اعتاد العمل على سيارته الميكروباص منذ أكثر من عام، حيث يعمل بها في خط ركاب المعادي- دار السلام.

فيما قال مالك السيارة ويدعى محمد عبدالعزيز إنه في يوم الحادث حضر المتهم الأول في السابعة صباحًا وتسلم السيارة وتركها أمام منزله في الثامنة مساء، وبدا عليه الارتباك دون أن يتحدث معه في شيء.

وأضاف مالك السيارة أمام المحكمة أنه لا يعرف شيئاً عن الحادث حتى تم القبض عليه من منزله لسؤاله عمن كان يقود السيارة في توقيت الحادث، فيما اعترف المتهمان الأول والثاني أمام المحكمة بقتل الفتاة دهسا بعد أن سرقا حقيبتها التي كانت تحتوي على 85 جنيهاً وعلبة أدوات تجميل.

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وكان مأمور قسم المعادي جنوب العاصمة القاهرة قد تلقى بلاغاً مساء 13 أكتوبر الماضي يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في أحد الشوارع وغارقة في دمائها، وتبين أن الفتاة تعرضت للدهس والسحل من جانب شابين حاولا سرقة حقيبتها.

وبمعاينة جثمان المجني عليها، تبين إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما تبين وجود آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، حيث تم أخذ عينات منها.

وأمر النائب العام، حمادة الصاوي، بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهام اثنين منهم بالجريمة. وذكر الصاوي في بيان رسمي، أن المتهمين تورطا في قتل مريم محمد علي عمداً بحي المعادي يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائداً سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها، حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة على الطريق ودهساها أسفل إطارات السيارة التي يستقلانها.

فتاة المعادي

واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث باشتراكه مع الاثنين الآخرين في ارتكاب جريمة القتل ومساعدتهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في الجريمة مع علمه بها كما اتهمت أحد المتورطين بتعاطيه الحشيش المخدر.