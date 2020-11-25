أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باستهداف ناشطين اثنين بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين، اقدموا، اليوم، على إطلاق النار على ناشطين اثنين في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد".
وأضاف أن "الهجوم المسلح أسفر عن إصابة احدهم ونجاة الاخر"، مبيناً أنه "تم نقل المصاب إلى مستشفى الكرامة".
وأضاف أن "الهجوم المسلح أسفر عن إصابة احدهم ونجاة الاخر"، مبيناً أنه "تم نقل المصاب إلى مستشفى الكرامة".
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح يستهدف ناشطين اثنين شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.