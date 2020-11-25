هجوم مسلح يستهدف ناشطين اثنين شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين، اقدموا، اليوم، على إطلاق النار على ناشطين اثنين في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الهجوم المسلح أسفر عن إصابة احدهم ونجاة الاخر"، مبيناً أنه "تم نقل المصاب إلى مستشفى الكرامة".

