التطبيعية تعلن تغيير ملعب القوة الجوية وأمانة بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ان "لجنة المسابقات تقررُ إقامة مباراة فريقي القوة الجوية وأمانة بغداد ضمن الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز على ملعب كربلاء يوم السبت المقبل بدلا من ملعب أمانة بغداد".

واوضحت ان "القرار جاء بناءً على طلب إدارة نادي القوة الجوية التي اختارتْ ملعب كربلاء أرضًا لها لإقامة مباريات فريقها الكروي".

