مدير صحة الكرخ يعلن استمرار انخفاض أعداد المصابين بكورونا

أعلن مدير صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الأربعاء، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "أعداد المصابين بفايروس كورونا المستجد COVID-19 في جانب الكرخ استمر بالانخفاض للاسابيع الاخيرة".
وأضاف أن ذلك جاء "مع انخفاض كبير بعدد المرضى في العزل المنزلي و كذلك في مستشفيات الدائرة".
وأضاف أن ذلك جاء "مع انخفاض كبير بعدد المرضى في العزل المنزلي و كذلك في مستشفيات الدائرة".
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