مسلحون يقتلون شخصاً ويسلبون سيارته شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام مسلحين بقتل شخص وتسليب سيارته شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقدمت، مساء اليوم، على تسليب شخص عجلته بعدما قاموا بقتله بطلق ناري ضمن منطقة جميلة مدينة الصدر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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