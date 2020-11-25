شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار «مفخخة» يصيب 15 شخصا في قندهار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن مصدر في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان اليوم (الأربعاء) انفجار سيارة مفخخة خارج مكتب تابع لشرطة المقاطعة، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل، وفقا لوكالة «شينخوا».
ولقي نحو 17 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان أمس (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية نقلا عن مصادرها.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار «مفخخة» يصيب 15 شخصا في قندهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.