أنقرة تتحرك لجلب المزيد من الأموال القطرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت تركيا لجلب المزيد من الأموال القطرية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها، في ظل العقوبات المنتظرة عليها.

وكشف السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، عن أنه سيتم توقيع أكثر من 8 اتفاقيات جديدة بين البلدين خلال الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة في أنقرة اليوم.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية أمس عنه القول «إن هذه الاتفاقيات تتنوع بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية».

وكشف أيضا عن استثمارين جديدين لقطر في تركيا سيتم التوقيع عليهما رسميا، أحدهما في مجال الموانئ البحرية والآخر استثمار ضخم في أحد مراكز التسوق الكبرى المعروفة في إسطنبول.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر من العام التالي، وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات بين قطر وتركيا، نتج عنها إبرام 52 اتفاِقية في مجالات متنوعة.