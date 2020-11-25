لعمله على تحقيق السلام.. ما وراء ترشيح محمد بن زايد لنوبل

رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجائزة نوبل للسلام، لعمله على تحقيق السلام بالمنطقة ونشر التسامح في مختلف دول العالم.

وكشف تقارير إن المواقف تظهر دائما أن ولي عهد أبو ظبي يطبق سياسة نشر السلام، وأن تلك السياسة لم تكن حديثه على الإمارات بل هي أسلوب متبع من سنوات فتصريحات "بن زايد" مع الرئيس الفرنسي برفض العنف مستمدة من استراتيجية الإمارات.

وتابعت التقارير: "أن ولي عهد أبو ظبي رفض خطاب الكراهية لخدمته أصحاب الأفكار المتطرفة و الإمارات تعتمد على خطة دائمة لمواجهة الإرهاب والتصدي له.. وهناك عدة مواقف سابقة أكدت تلك الاستراتيجية الإماراتية ففي 2001 عندما شهدت أمريكا أعمال عنف عبر الشيخ زايد عن رفضه للإرهاب".

وأكد الشيخ زايد أكد أن الإرهاب بغض من وجهة نظر الإسلام وعدو الإنسانية و في 2005 الشيخ خليفة بن زايد أكد أن الإرهاب آفة عالمية خطيرة كما أن الإمارات في الوقت الحالي تعمل على مساندة المتضريين من أعمال العنف، كل هذا يؤكد أن بن زايد يسير على نهج الإمارات في نشر السلام.